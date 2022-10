“Ballando con le stelle” | paura per Gabriel Garko | “Grave infortunio”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 28 ottobre 2022) News Tv,a “con le” – Brutte notizie per i fan di. L’esibizione di sabato prossimo del noto attore a “con le” potrebbe saltare. Il protagonista di serie di successo come “L’Onore e il Rispetto” si è infatti infortunato durante le prove dello show condotto da Milly Carlucci. Attualmenteè ricoverato in ospedale. A dare l’annuncio dell’incidente del ballerino in erba è stata la stessa conduttrice attraverso un comunicato diffuso su Twitter. Leggi anche l’articolo —>è fidanzato? Chi sarebbe la sua nuova fiamma...