Ancora due mesi di caldo | ma dicembre sara' piu' piovoso

Rovigo.News

"Avrei potuto fare un lavoro di collaborazioni ma non mi intriga, capisco che l'Italia è... Nasce così un disco doppio , un mix di suoni eterogenei che si spezza inrappresentando ognuno un ...Covid: Mattarella, non possiamo proclamare vittoria, serve responsabilità "Dopo oltreanni e mezzo di pandemia non possiamoproclamare la vittoria finale sul Covid - ha detto Mattarella - . Ancora due eventi di grande richiamo sul tracciato dell’isola DOMANI ZUCCA DAY IN TUTTI I MERCATI DI CAMPAGNA AMICA DEL VENETO. COLDIRETTI, SPAZIO ALLA REGINA DELL’INVERNO DAL CIBO AGLI INTAGLI FINO ALLA LINEA BENESSERE. PER LA ZUCCA DI HALLOWEEN IVA RIDOTTA AL ..."Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia - ha avvertito il capo dello Stato - non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul Covid-19. Dobbiamo ancora far uso di responsabilità e precauzione". ...