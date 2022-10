Video Mondiali Qatar 2022 | calciatori australiani chiedono rispetto diritti umani

La Gazzetta dello Sport

La squadra di calcio maschile australiana ha pubblicato undi tre minuti in cui sottolinea la situazione del Qatar in materia di diritti umani. ...A meno di un mese dall'inizio dei, l'Australia è diventata la prima a rilasciare una dichiarazione collettiva di giocatori ... Ben 16 sono i giocatori che, tramite un, hanno affrontato il ... La nazionale australiana contro il Qatar: "Chiediamo riforme per i lavoratori e le minoranze" In un video ufficiale di oltre 3 minuti tutti i giocatori dell’Australia hanno ribadito la richiesta di riforme durature verso la difesa dei ...A meno di un mese dalla Coppa del Mondo di calcio in Qatar, la nazionale australiana 'Socceroos' è stata la prima a diffondere una dichiarazione collettiva di protesta contro la situazione dei diritti ...