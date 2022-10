Udinese made in USA? L’indiscrezione dall’Inghilterra

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’diventa americana? La suggestione arriva. Secondo quanto riferito da The Athletic, la famiglia Pozzo sarebbe in trattative avanzate per vendere una quota importante dell’a un investitore americano. L’accordo tra le due parti prevedrebbe anche una quota di minoranza del Watford, probabilmente intorno al 10% del totale.pozzo cessione É il fondo statunitense 890 Fifth Avenue Partners ad essere interessato a rilevare delle quote del club friulano. Il fondo è specializzato in investimenti nel campo dei media e dello sport. Secondo i colleghi inglesi a guidare la trattativa tra i Pozzo e il fondo a stelle e a strisce sarebbe Patricio Teubale, esperto di media e sport, fondatore della Cucu Sports ed ex Ceo del Palermo di Zamparini. L’viene ...