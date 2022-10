Terrorismo | ‘pronto a morire per la razza bianca’ | un arresto in Puglia

Leggi su italiasera

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Arruolamento con finalità diinternazionale e di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, utilizzo del canale ‘Sieg Heil’ per promuovere contenuti antisemiti, misogini e di matrice neonazista fino a dichiararsi pronto al sacrificio estremo per ‘la difesa dellae a compiere imprecisate azioni violente. Queste le accuse in base alle quali un giovane pugliese è stato arrestato dalla Polizia in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura. Le indagini sono state avviate nel 2021 dalla Digos della Questura di Bari e dal Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e deldella Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione – Ucigos – nell’ambito del monitoraggio di ...