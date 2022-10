Re Carlo mette a tappeto Harry e il fratello Andrea | nessuno dei due avrà più voce in capitolo

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Reha preso pieno possesso dei suoi poteri ed è pronto are in atto degli importanti cambiamenti, il primo fra tutti riguarda la condotta del figlioe del. Nonostante l’addio dialla corona e l’allontanamento deldopo il caso di cronaca internazionale che lo vede coinvolto, entrambi continuavano ad avere un ruolo molto importante nella gestione di alcune incombenze che riguardavano la famiglia reale, come nel caso del Duca di York che la madre ha sempre voluto al fianco nonostante tutto e tutti. Adesso cheè al potere ha già stilato quelle che sono le prime reali cose da fare, e in coma alla lista c’è un’azione cherà definitivamente a ...