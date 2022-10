Putin | «Usare l’atomica? Non avrebbe senso»

Ai partecipanti al convegno che venivano costantemente ripresi dalla tv russa mentre annuivano convinti,ha spiegato che non è solo la Russia ad essere vittima dell'Occidente che, in realtà, "...ha comunque assicurato che la Russia non ha mai parlato diarmi nucleari e ha invece di nuovo accusato Kiev di avere la tecnologia per creare e potenzialmente far esplodere una 'bomba ...Il discorso del presidente russo: «Difendiamo la nostra esistenza contro i nazisti. L’Occidente è accecato dalla sua superiorità» ...Il presidente russo, Vladimir Putin, ha rispolverato tutta la sua retorica anti-Occidente accusandolo di fare un "gioco pericoloso e sporco" mentre cerca di spingere l'acceleratore della guerra in Ucr ...