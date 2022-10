' Ndrangheta | i Bellocco e il ruolo internazionale dei narcos calabresi | 24 arresti Misure a Messina e Vibo I NOMI

O., diretta dalla Procura reggina - che avrebbe consentito di destrutturare un noto casato di ', quello deidi Rosarno, attivo nella provincia reggina - conclusa nel novembre 2019 ...Questo grazie alla disponibilità di ingenti capitali di provenienza illecita e alla spiccata capacità di gestione dei diversi segmenti e snodi del traffico che hanno permesso aidi ...REGGIO CALABRIA, 27 OTT - La cocaina partiva dal Brasile, veniva stoccata in Svizzera e poi trasportata in Lombardia per essere ceduta ai grossisti tra i quali figura un soggetto albanese di particola ...Umberto Bellocco, di 50 anni, di Rosarno, considerato il principale esponente del gruppo criminale. Il suo «fedelissimo», secondo l’accusa, era il 49enne Giuseppe Cotroneo a cui si attribuisce il ruol ...