NBA | 29 punti per Paolo Banchero | altro record infranto e un dato in comune con Shaquille O’Neal

Sky Sport

Davanti a Banchero ci sono solo nomi molto ben conosciuti nella lega: sei di fila con 20 o piùda rookie le hanno giocate Grant Hill, Oscar Robertson e Dominique Wilkins , che peraltro in questa linea temporale è l'ultimo, dato che ci riuscì nel 1982. Cioè quarant'anni fa, tanto per ...... prima scelta assoluta al Draft 2022, ruba ancora la scena nella notte italiana della regular - season dell'. L'azzurro termina a referto da top - scorer con 29, 8 rimbalzi e 4 assist in 37 ... NBA, Paolo Banchero non si ferma (i Magic sì): 29 punti contro Cleveland. VIDEO 29 punti per la prima scelta assoluta del Draft, Mosley: “Paolo è un grande giocatore, si è integrato con noi alla perfezione” Paolo Banchero segna 29 punti contro i Cleveland Cavaliers, ma non bastan ...L'azzurro mette a referto 29 punti, 8 rimbalzi e 4 assist, ma Orlando esce sconfitta 103-92 restando così l'unica squadra della Eastern Conference a non aver ancora conquistato neanche un successo.