Multe ai no vax | il governo frena | “Solo rinviate”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ce ne sono di detti e proverbi applicabili a questa situazione. Il primo: tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Avevamo detto ieri che il discorso della Meloni alla Camera, sul tema Covid, ci era piaciuto: gli intenti sono buoni, ovvero dire addio al “metodo Speranza“, alle limitazioni delle libertà, inclusi green pass e obblighi vaccinali vari. Bene. Visto che tra il dire e il fare ci si mette di mezzo la burocrazia e la realtà politica, sapevamo che avremmo dovuto attendere. Ma all’atto pratico gli atti non sembrano sorriderci. Ed eccoci al secondo proverbio: il diavolo si nasconde nei dettagli. Già, perché oggi il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ex capogruppo di Fratelli d’Italia, ha detto che ilè al lavoro per fermare l’assurda raffica di cartelle esattoriali che stanno per arrivare agli over 50 che non si sono ...

Covid,100 euro ai noover 50: governo pensa a rinvio . Il governo valuta il congelamento delledi 100 euro per gli ultra cinquantenni che, prima del 15 gennaio 2022 non risultino in regola ...... una buona volta per tutte, leche arrivano oggi a chi non si era vaccinato '. ' Una cosa che ... anche tra i medici', dice ancora con riferimento ai sanitari no -allontanati dagli ospedali. ...Le multe ai no-vax potrebbero essere presto cancellate: c'è il pressing della Lega per cancellare le sanzioni di 100 euro per gli over 50 che prima del 15 gennaio 2022 ...Il governo Meloni annuncia la presentazione dell'emendamento che prevede il rinvio delle multe per i non vaccinati.