Marcia su Roma | Perfetti | “Né rivoluzione né colpo di Stato Fu un mix” Tarchi | “Lezione dimenticata”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “Lasuportò Mussolini al potere cento anni or sono: non fu una ‘’ come avrebbero sostenuto, poi, i fascisti alla ricerca di un ‘mito fondante’ per accreditare l’idea dell’inizio di una era nuova. Non fu neppure un ‘di’ dei fascisti. Come quelli di cui Malaparte aveva descritto la fenomenologia nella sua ‘Tecnica deldi’. E neppure, anzi tanto meno, fu undidella Monarchia. Come avrebbe detto Mario Missiroli in un celebre volumetto intitolato proprio: ‘Ildie pubblicato da Gobetti’. Essa però, fu paradossalmente un mix di tutto: fu un tentativo di sovversione rivoluzionaria incanalato dalle istituzioni, sui binari di una legalità ...