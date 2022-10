LIVE Lazio-Midtjylland 2-1 | Pedro firma la rimonta

Allo Stadio Olimpico, il match valido per la 5ª giornata di Europa League 2022/2023 trae Midtjylland: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico,e Midtjylland si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Europa League 2022/23. SintesiMidtjylland 1 - 1 MOVIOLA Comincia la sfida! 5 - Ritmi bassi in ...Maurizio Sarri, seconda stagione alla© LaPresseI biancocelesti di Maurizio Sarri, orfani dell'infortunato bomber e capitano Ciro Immobile, sono reduci dalla splendida vittoria ottenuta in ...Terminano in pareggio i primi tempi di Lazio-Midtjylland e Fiorentina-Istanbul Basaksehir, entrambi 1 a 1. La squadra di Sarri rimonta lo svantaggio subito nei primi minuti di gara; stesso discorso an ...Lazio stordita da un clamoroso errore difensivo ma capace di raddrizzare una partita insidiosa e chiude in crescendo. Meriterebbe il sorpasso, si deve accontentare dopo i primi 45' ...