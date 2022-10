Il “partito della pace” acquista consensi a Washington

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Potremmo chiamarlo un “”, o quantomeno dei negoziati, quello che negli Stati si sta formando in maniera trasversale tra i due partiti principali. Nonostante il supporto militare all’Ucraina sia stato conferito illo tempore in maniera bipartisan, da tempo fra gli scranni del Congresso sono cominciati i malumori. I repubblicani e lo stop agli InsideOver.

Roma 27 ottobre 2022 Il Segretario delDemocratico Enrico Letta è arrivato nella sala del Nazareno dove si è svolta la Segreteria del. Tra gli altri presenti anche Peppe Provenzano, Debora Serracchiani, Simona Malpezzi e Walter Verini.La replicagiornalista Maria Teresa Meli, presente in studio: "Ma questo non c'entra. A un ... Affermare il femminile è troppo per la leader di FDI,che già nel nome dimentica le Sorelle ...Secondo Donzelli gestire il partito attualmente è fondamentale, perché il consenso non si guadagna per diritto divino ...Il partito Conservatore deve scegliere chi sostenere per sostituire Liz Truss, tra nuove proposte e vecchie conoscenze ...