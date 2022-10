Gli Usa aggiornano l’arsenale di bombe nucleari in Europa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Gli Stati Uniti accelerano i piani per aggiornare il dispiegamento di nuovenelle basi Nato in. Comprese quelle presenti sul suolo italiano. Secondo quanto riporta Politico, citando alcune fonti della Difesa americana, nel Vecchio Continente arriveranno lea gravità B61-12. Gli Usa entro dicembre aggiornerannodidislocate nelle basi europee. Comprese quelle di Ghedi e Aviano. Il trasferimento delleera in programma originariamente a primavera, ma, anche in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, l’amministrazione Usa ha deciso di anticiparlo a dicembre. L’indiscrezione sulla sostituzione delle armi più datate, con le nuove versioni, arriva in un momento di alta ...