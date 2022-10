F1 | GP Messico 2022 Tutti i riflettori puntati su Sergio Perez Red Bull lo tratterà | per una volta | da prima guida?

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La Formula Uno si sta trascinando verso la fine della propria stagione. Sarebbe ipocrita utilizzare un verbo differente, perché le tre gare rimanenti sono degli autentici “Dead rubber”. Il termine viene usato nel gergo sportivo anglosassone per indicare eventi ormai del tutto ininfluenti ai fini del risultato finale. Esattamente la situazione che si sta vivendo nel Circus, dove non è rimasto nulla in palio, se non traguardi di natura platonica. I temi dell’imminente Gran Premio di Città delsono bene o male gli stessi già proposti dalla gara disputatasi ad Austin, magari riveduti e corretti alla luce dell’esito della corsa statunitense. Per esempio, domenica Max Verstappen può diventare il primo pilota della storia a vincere 14 GP nella stessa stagione, superando il fatidico “13” da lui raggiunto pochi giorni fa, così come da Michael Schumacher nel 2004 e da ...