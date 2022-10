Arte | ambientalisti ‘attaccano’ la “Ragazza con l’orecchino di perla” | tre arresti

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Non si fermano le azioni provocatorie dei gruppicontro le opere d’. Obiettivo: sollecitare nell’opinione pubblica una presa di posizione contro l’inquinamento e la distruzione della natura. Giovedì 27 ottobre un attivista di Just Stop Oil ha incollato la propria testa al vetro che protegge il celeberrimo dipinto del pittore olandese Jan Vermeer. Si tratta dellacol turbante, meglio conosciuto comecondie conservato al Museo Mauritshuis dell’Aia, in Olanda. Un altro attivista che era con l’uomo che ha tentato di ‘incollare’ il suo orecchio a quello dellacondidi Vermeer gli ha versato addosso il contenuto di quella che sembra una lattina di salsa di ...

