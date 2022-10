Volley | Superlega 2022 2023 | classifica e risultati della regular season

La diretta testuale live di Valsa Group Modena - Itas Trentino Trento, partita valevole per l'undicesima giornata della regular season di2022/2023 dimaschile. Big match anticipato di oltre un mese tra due formazioni che non hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione. I Canarini di Andrea Giani sono solo noni in ......00 Barcellona - Villarreal 3 - 0 BASKET - EUROLEAGUE 18:00 algiris - Barcelona 73 - 72 18:45 Fenerbahçe - Valencia 79 - 77 19:05 Maccabi - ASVEL 88 - 69 Visualizza Euroleague19:30 ...La sfida della decima giornata, in programma originariamente all’Allianz Cloud domenica 4 dicembre, si disputerà a Monza, proprio all'Arena casa del Vero Volley, unico impianto adeguato e disponibile ...La futura partecipazione dei Block Devils al Mondiale per Club in Brasile a dicembre ha reso necessario lo spostamento dell’incontro. Una modifica che non aiuta i biancorossi, reduci da due trasferte ...