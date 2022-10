(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Voglio ringraziare l’Ordine professionale deglicon il quale collaboro da anni su vari fronti. Un dialogo continuo che sta portando risultati importanti per il nostro territorio. Unparticolare a tutti coche si sono impegnati nell’organizzazione di questo evento nazionale e per aver scelto la, dando valore alla nostra regione. Sono certo che insieme riusciremo ad affrontare nel migliore dei modi le sfide importanti e difficili che ci aspettano”. Così l’all’Urbanistica e alla Pianificazione TerritorialeRegione, Marco, intervenendo a Genova al 66°nazionale degli ordini degli...

Adnkronos

Così l'all'Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale della Regione Liguria, Marco Scajola, intervenendo a Genova al 66° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia dal ...Così l'all'Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale della Regione Liguria, Marco Scajola, intervenendo a Genova al 66° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia dal ... Professioni, assessore Scajola: "Grazie agli ingegneri per la scelta della Liguria come location del loro Congresso" (Adnkronos) – “Voglio ringraziare l’Ordine professionale degli ingegneri con il quale collaboro da anni su vari fronti. Un dialogo continuo che sta portando risultati importanti per il nostro territor ...Marianna Tarquini, studentessa dell’Istituto Romagnosi di Piacenza, ha vinto una crociera sulla nave Costa Smeralda. Il premio è stato assegnato in ...