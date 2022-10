Pd | segreteria e poi Direzione | vertici lavorano a ' road map' Congresso**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma,, 26 ott (Adnkronos) - La definizione del 'perimetro' del Congresso del Pd è il piatto forte del menù della due giorni di riunioni deidel partito convocata da Enrico Letta. L'appuntamento è al Nazareno domani alle 11 per lae venerdì alle 10 per la, che si svolgerà dopo l'omaggio a Giacomo Matteotti nel centenario della marcia su Roma. "Venerdì cominceremo il nostro Congresso costituente", ha annunciato lo stesso segretario parlando alla Camera per la fiducia al governo Meloni. In queste ore le aree interne al partito stanno facendo il punto, i contatti sono frenetici ma la consapevolezza che l'avvio del 'timing' congressuale non sia più rinviabile appare omai diffuso nel partito. Per questo, dallapotrebbe venire fuori la data dell'Assemblea che di fatto segnerebbe il ...