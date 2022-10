Omicidio ad Ardea | trans trovata morta in hotel | la vittima è Naomi Cabral Arrestato un uomo di 35 anni

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Unadi 47è statain: per l’che si è consumato ad, i carabinieri hannoundi 35che attualmente risulta essere il principale indagato.adinundi 35Il corpo senza vita di, unaessuale di origine argentine di 47registrata all’anagrafe come Alejandro Daniel, è stato trovato in una camera d’albergo ad, in ...

... il transessuale argentino trovato morto lo scorso 5 ottobre in un albergo in via delle Pinete a Marina di Tor San Lorenzo, nel comune di. Strangolata in una stanza d'albergo L'è ...Svolta nelle indagini sulla morte di Alejandro Daniel Cabral. É giallo sul movente: i carabinieri hanno ricostruito le ultime ore di vita ddella vittima, risalendo all'uomo italiano fermato ...Strangolata in una stanza d’albergo L’omicidio è avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 ottobre scorso all’interno di un albergo di Ardea, sul litorale romano. A trovare il corpo di Naomi Cabral è stata ...Dopo 20 giorni dal ritrovamento del cadavere di Alejandro Daniel Cabral, trans di origini argentine, è finito arrestato un 35enne con l'accusa di ...