Napoli-Rangers | Simeone è una bestia | rivedi i gol

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)di Champions League al primo tempo termina 2-0. Doppietta di Giovanni, sesto gol in stagione. Luciano Spalletti decide di far riposare Kvaratskhelia, al suo posto Raspadori da esterno mancino. Spazio anche aal posto di Osimhen, con l’argentino che ripaga subito con una doppietta: quattro i gol in stagione in Champions League, sei totali. Ma rispetto alla sfida con la Roma, c’è spazio anche per Ostigard al posto di Juan Jesus e con Kim in difesa, con Olivera e Di Lorenzo sulle fasce. Centrocampo con Lobotka, Ndombe ed Elmas al posto di Zielinski. Rivoluzione in attacco conpunta centrale, Raspadori a sinistra e Politano a destra. Ildomina totalmente il primo tempo, il gol del vantaggio arriva al minuto 11, a firmarlo è ...