Napoli Rangers 2-0 LIVE | squadra di Spalletti in controllo

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido come quinta giornata della Champions League 2022/2023: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match, quinta giornata della Champions League 2022 - 23 per gli azzurri di Spalletti. TOP: Simeone, Kim, Ndombelé FLOP: Morelos, Davies ...Allo Stadio San Siro, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi- ...Nella doppietta siglata nella prima frazione di gioco tra Napoli e Rangers Simeone ha eguagliato il padre Diego. un dato importante per la famiglia Simeone che entra nella storia della UEFA Champions ...La squadra di casa ha già la qualificazione al prossimo turno in tasca ma vuole centrare la prima posizione le gruppo. Allo stadio Diego Armando Maradona va in scena la 5 giornata della fase a gironi ...