Lazio | Flaminio | ultimatum del Comune

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) . “Non possiamo aspettare in eterno”, ha detto l’assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato, che ha fissato la deadline sulla questione stadio. “Alla fine del mese di agosto, c’è stata una richiesta di documentazione da parte della Società sportivasulla struttura dello stadio. Il dipartimento Sport ha prontamente fornito tutti i documenti necessari e a questo punto siamo in attesa del presidente dellaClaudio Lotito e della Società sportivase vuole davvero presentare un progetto per quella struttura”. L'articolo proviene da Italia Sera.

... senza opprimerlo a livello visivo' ha spiegato Cinzia Esposito, l'architetto a capo della direzione sport durante la commissione capitolina dedicata al. Per Esposito, quella prospettata ...