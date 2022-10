Governo | Meloni ' underdog' ottiene fiducia a Camera

Un programma di, quello esposto da, ma anche una sorta di manifesto culturale. L'ecologismo è un tema di sinistra In realtà, ha ricordato il - la Presidente del Consiglio, non c'è ...... a quel centrodestra che, dopo essersi affermato nelle urne, ha dato vita a questoin uno ... il Presidente Mario Draghi", le parole della Presidente del Consiglioalla Camera. / Palazzo ...Il coraggio della libertà. Chi può averlo più di una giovane donna che viene da una lunga militanza e che non deve niente a nessuno, è arrivata sulla cima ...I tanti applausi (e qualche imbarazzo) a Montecitorio. A Soumahoro dice: ho sbagliato a non darle del lei. E a Serracchiani: sarei un passo dietro agli uomini