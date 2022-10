“Esco | non posso più restare” Delusione | il GF Vip 7 perde un concorrente top | perché va via

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Momenti molto critici per Elenoire Ferruzzi al GF Vip 7. Mentre tutti cominciano a criticarla, da casa come nello spiato appartamento di Cinecittà, per il comportamento che sta dedicando a Nikita Pelizon e per la sua testardaggine, lei sta ripetendo lo stesso errore commesso con Luca Salatino. Convinta di essere più che una amica per Daniele Dal Moro, mentre lui invece nega, nelle ultime ore sta minacciando il suo ritiro. Giusto poco fa Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno provato a farla ragionare. Per quanto il coinquilino Daniele Dal Moro si sia affezionato e ami aprirsi con Elenoire Ferruzzi sul suo difficile passato, l’ex tronista di Uomini e Donne non prova nient’altro che un sentimento di amicizia per lei. Proprio come è successo con Luca Salatino. Ma lei non ci sta e, dopo la furia in confessionale, vuole ritirarsi dal GF Vip 7. GF Vip 7, Elenoire ...