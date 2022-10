Coppa Davis 2022 | i convocati | quante sorprese

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Si va verso la fase finale die l’Italia per le Final Eight di Malaga ha reso pubblica la lista dei, ecco quali saranno gli azzurri in campo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Comincia a salire la trepidazione degli appassionati di tennis e non solo, quando si parla di nazionale è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.