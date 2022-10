Cessione Inter | Marotta | “Zhang? Credo si possa andare avanti con lui”

L'amministratore delegato dell'Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions League contro il Viktoria Plzen a San Siro, non sottraendosi ad affrontare alcuni temi importanti per il ...Sono domande che spettano a Zhang, non solo come presidente ma anche come proprietario. Anche se credo si possa andare avanti con lui'. Sul ritorno di Romelu Lukaku, Marotta non ha ...Ci sarà il presidente, i due amministratori, è un momento sacro e anticipare delle cose è inopportuno. Cessione Inter Sono domande che spettano a Zhang, non solo come presidente ma anche come ...L'amministratore delegato del club nerazzurro a tutto campo, dal futuro di Skriniar alla possibile cessione del club ...