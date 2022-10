Carta CR7 | ecco quanto più rischiare veramente la Juventus

... contratti depositati in Lega per la riduzione degli stipendi che sarebbero diversi dalle scritture private ritrovate nelle perquisizioni e la famosadi Ronaldo , ritrovata, che ha un valore di ...'Lanon si deve trovare'. E invece, la Procura di Torino ha trovato la scrittura privata al centro di alcune intercettazioni telefoniche nell'ambito dell'indagine Prisma, nella quale sono ...Secondo il verbale di fine indagini sulle plusvalenze fittizie gli inquirenti avrebbero rinvenuto la temuta “carta segreta di Cristiano ...Si tratta di una scrittura privata, secondo i Pm e come sarebbe emerso da alcune intercettazioni, per la quale il club si sarebbe impegnato a versare al portoghese 19,9 milioni di euro anche in caso d ...