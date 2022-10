(Di mercoledì 26 ottobre 2022) "Cambiare Allegri? Produrrebbe ulteriore caos, conti alla fine" ROMA - "Come altro si può definire se non?". Evelina, membro Uefa nel Consiglio Fifa e tifosa bianconera, ...

"L'impressione che dà la Juve è quella di una maionese impazzita - spiega ancora Evelina- Gli ingredienti sarebbero tutti buonissimi, messi insieme però stanno facendo un disastro. In ...Per chiudere, le rubriche fisse: "La stoccata" di Elisa Di Francisca", "di rigore" di ... Marco Lollobrigida Ospiti: M arco Tardelli, Daniele Adani, Tiziano Pieri al Var, Evelina, ... Calcio: Christillin 'Stagione Juve fallimentare, ripartire dai giovani' Il membro Uefa e del Consiglio Fifa ha aggiunto: 'Penso che Agnelli non rifarebbe più un contratto di 4 anni al tecnico' ...Non è soltanto una questione di punti, ma di gioco: 'Già in passato rimonte simili sono riuscite', ha detto la consigliera FIFA.