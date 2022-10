Assolto il gioielliere che sparò e uccise due rapinatori

Agenzia ANSA

La prima sezione penale del Tribunale di Napoli (giudice Antonia Napolitano Tafuri) ha- perché il fatto non costituisce reato - ilGiuseppe Castaldo che, il 7 ottobre 2015 a Ercolano (Napoli), armato di pistola legalmente detenuta, fece fuoco contro due componenti ...Nel 2015 fece fuoco contro i banditi armati e in sella a uno ... Assolto il gioielliere che uccise i rapinatori nel Napoletano - Ultima Ora La prima sezione penale del Tribunale di Napoli (giudice Antonia Napolitano Tafuri) ha assolto - perché il fatto non costituisce reato - il gioielliere Giuseppe Castaldo che, il 7 ottobre 2015 a Ercol ...È stato assolto, dopo sette anni di processo, il gioielliere che nell'ottobre del 2015 a Ercolano uccise due rapinatori. Secondo i giudici il fatto non costituisce reato ...