Antonio Conte è già in discussione | i tifosi del Tottenham chiedono l’esonero | “Sembriamo il Burnley” Cosa sta succedendo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)staade al suo? Dopo un inizio di stagione incoraggiante, gli Spurs sono incappati in un mese di ottobre terribile dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. E proprio quest’ultime sono finite nel mirino dei, che hanno iniziato astare pesantemente l’allenatore italiano: “Una vergogna”, “Abbiamo alcuni dei migliori calciatori del mondo e lui chiede loro di giocare come il“, attaccano sui social network. Al di là dellastazione dei, però,ha bisogno di cambiare rotta per evitare brutte sorprese. Ilin campionato ha perso contro Arsenal, Manchester United e Newcastle. Resta comunque terzo ...

In Premier non si abituano allo schema- underdog: non gli piace che alle concorrenti siano dati alibi, poi dice di non pensare al mercato ma ci pensa Lo schemain Italia lo conosciamo molto bene. In Premier ci stanno facendo i conti da un po', hanno qualche difficoltà ad abituarsi alla sua strategia della tensione. A- è risaputo - non ...L'ultima volta era accaduto nel 2014, quando in panchina c'era. Il Benfica ha giocato una partita sublime e ha meritato con grande onore la qualificazione agli ottavi davanti ai loro ...Blog Calciomercato.com: Alla fine è successo davvero: la Juventus è fuori dalla fase a gironi di Champions League!!!! Una notizia che nessun tifoso bianconero avrebbe ...In seguito alla pesante sconfitta rimediata a Lisbona, la Juventus ha detto addio al sogno Champions League già ad ottobre. L'ultima volta che il club bianconero è stato eliminato ai gironi di Champio ...