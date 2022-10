Yak | vivendo sull’Himalaya La Recensione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 25 ottobre 2022) Yak – Asmodee, questa volta, ci regala un biglietto per un’esperienza unica: una scalata sulle vette dell’Himalaya a bordo degli adorabili Yak. L’autore di questo titolo per 2-4 giocatori, della durata di circa 30-60 minuti, è Michael Luu. Tra i meccanismi principali troviamo il Tower stacking e le Action Cards. Qui niente carne! – PH: Emanuele IulianoYak – Ambientazione & Ispirazione Gli animali che danno il nome al gioco, sono dei bovini tibetani simili a dei grossi tori. Possiedono una folta pelliccia e dei grandi funzionali polmoni, così da poter sopravvivere alle lunghe altezze dove l’aria è più rarefatta. Essi sono fondamentali al sostentamento della popolazione Himalayana, soprattutto per il trasporto dei beni essenziali attraverso le strade ricoperta di fitta nebbia. L’anziano del villaggio ci ha affidato il compito di costruire la più imponente Torre di Pietra, ...