Whatsapp down in tutto il mondo

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il sistema di messaggisticainil. Le segnalazioni arrivano su Twitter mentre il sitoDetector segnala l’inizio delle problematiche a partire dalle 9 di questa mattina. L’account Twitter della risorsa di Meta non ha ancora segnalato la problematica. Un portavoce di Meta ha detto a Reuters che «siamo consapevoli del fatto che alcune persone stanno attualmente riscontrando problemi nell’invio di messaggi e stiamo lavorando per ripristinareper tutti il più rapidamente possibile». Il topic #è già in tendenza sul social network. Gli utenti segnalano l’impossibilità di inviare messaggi e problemi nell’apertura della risorsa desktop. Le segnalazioni diriguardano utenti di ...

Al momento non sono ancora chiare le cause dell interruzione del servizio di. Aggiorneremo l articolo non appena saremo a conoscenza di novità o ulteriori sviluppi. Aggiornamento ore 10.33: ...Siamo al lavoro per ripristinarenel più breve tempo possibile'. Nell'ultima ora si sono moltiplicate su Twitter le segnalazioni da tutto il mondo di disservizi con l'hashtag '#whatsappdown'.ROMA. WhatsApp non funziona: dalle 8:30 circa di questa mattina si sono moltiplicate le segnalazioni di chi non riusciva a utilizzare il sistema di messaggistica di proprietà di Meta… Leggi ...