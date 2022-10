Von der Leyen | Ue verserà 1 | 5 mld al mese all' Ucraina

- - >Leyen, Morawiecki e Scholz alla Conferenza di Berlino - Ansa . Ricostruire l'Ucraina, ancor prima che finisca la guerra, è un "compito generazionale" che deve cominciare subito. "La posta in ...Lo ha detto la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, intervenendo a Berlino, alla Conferenza di ricostruzione in corso nella capitale tedesca. "Sono 18 miliardi di euro per il ..."L'Ucraina ha bisogno di una somma compresa fra 3 e 5 miliardi di euro al mese solo per le spese correnti. Io lavoro affinché l'Ue assuma una partecipazione equa in questo sforzo, garantendo 1,5 milia ...Si sta tenendo in Germania una conferenza internazionale per discutere della ricostruzione dell’Ucraina dopo la guerra ...