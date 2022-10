Calciomercato.com

Due anni e mezzo fa, in questo, ne avevo già poste alcune. Ad esse oggi vorrei ...altre riflessioni. Quando Romei dice 'Non voglio ricadere nel giochino di tre anni fa, dove ...A proposito di Giampaolo, il tanto vituperato - da una piccola parte del pubblico doriano - Giampaolo, viuna riflessione. Nello stesso arco temporale del dirimpettaio Blessin , acclamato ... Sampmania: propongo di intitolare una via a Sant'Emilio Propongo di intitolare una via di Genova a Sant’Emilio. Se non un’arteria principale, almeno un corso, una strada secondaria, un vicolo. Qui a Pontedecimo abbiamo una banale ‘via Lungotorrente Verde’, ...Scusate. So di risultare polemico, a qualcuno magari sgradito. So di infilarmi in un vespaio, e so di scrivere qualcosa che probabilmente andrà contro i dettami del tifoso Doc, che incita e non fischi ...