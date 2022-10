Rovigo | sparano alla prof con una pistola a aria compressa e filmano | preside e docenti sconvolti video 

(Di martedì 25 ottobre 2022) Stava spiegando la lezione del giorno, quando qualcuno tra gli studenti in classe ha impugnato unaade ha sparato contro laessoressa alcuni pallini di gomma, colpendolatesta e poi anche ad un occhio. La vicenda si è verificata la settimana scorsa in una scuola superiore di, l’Istituto Viola Marchesini, in una prima classe dell’Itis. Ed è stato ripreso da un altro studente, che ha poi diffuso le immagini sui social. Una sequenza raggelante, pubblicata sul sito de La Voce di. Che, contestualmente, sul bruttissimo episodio, fa sapere anche che ladell’istituto, oltre ai provvedimenti disciplinari verso i ragazzi, ha avvertito la Polizia e convocato i genitori., studenti ...

