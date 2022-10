Pronta consegna e km zero - Cercando loccasione

Leggi su quattroruote

(Di martedì 25 ottobre 2022) La speranza è l'ultima a morire. Anche in un momento come questo, in cui tutto congiura per rendere l'acquisto di un'auto una procedura lunga e costosa, la possibilità di risparmiare tempo e denaro non è un obiettivo irraggiungibile. Prendiamo le chilometri, ovvero le vetture che i concessionari s'intestano, in genere a fine mese e soprattutto a fine anno, per raggiungere i target fissati dalla casa costruttrice. Nonostante la situazione attuale, caratterizzata da tempi dibiblici, non sono affatto sparite dalla circolazione. Usato come nuovo. Lo confermano i dati dell'Unrae, che negli ultimi 12 mesi registrano una quota di autoimmatricolazioni (chilometri, dimostrative e di cortesia) del 9,20%. Una percentuale lontana dai record del periodo precedente alla pandemia: nell'agosto 2019, per esempio, una macchina su ...