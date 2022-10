Memorandum Italia-Libia | il 26 ottobre una giornata per dire #nonsonodaccordo

(Di martedì 25 ottobre 2022) di Giulia Capitani* Spetta al Parlamento appena insediato, con la più larga maggioranza di destra della storia repubblicana, decidere se confermare o meno entro il 2 novembre il rinnovo del, risalente al 2017 e già tacitamente rinnovato nel 2020. Un progetto bipartisan La probabilità che si decida per una sua abrogazione sono minime, nonostante le proteste della società civile e di alcuni isolati parlamentari: il rinnovo degli accordi con laera in grande evidenza nei programmi elettorali di tutti i partiti della coalizione di centro destra. D’altra parte, va ricordato, che fu voluto da un ministro di centrosinistra (Marco Minniti) e firmato da un Presidente del Consiglio della stessa coalizione (Paolo Gentiloni). A dimostrazione poi di come l’esternalizzazione delle frontiere – con il ...

Intanto, quaranta Ong sono pronte a scendere in piazza contro il rinnovo degli accordi del- Libia. L'appuntamento è per domani, a Roma, per chiedere all'e all'Europa di '...... secondo l'ormai noto "of understading". E di far slittare quindi a febbraio prossimo l'... la leader di Fratelli d': il partito non ha nascosto di voler tenere la rete, e forse anche l'...La Giunta della Regione Toscana ha approvato il memorandum delle opere compensative da inviare al governo che valgono oltre mezzo miliardo di euro. Si attende entro l’8 novembre l’approvazione della n ...Domani quaranta organizzazioni della società civile manifestano in piazza Esquilino, a Roma alle 17.30, contro il memorandum Italia-Libia. Prima mobilitazione su un tema che si annuncia bollente per i ...