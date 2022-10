Meloni chiede la fiducia alla Camera. Il discorso

(Di martedì 25 ottobre 2022) I ministeri sono stati assegnati, il giuramento è stato fatto, il primo Consiglio dei ministri completato e a Giorgia, manca l'ultimo tassello,re laai due rami del Parlamento. Inizia oggi, alle 11. Si saprà alle 19 se è stata convincente, se lal'avrà ottenuta. Si replica domani al Senato. Poi ci sarà da sbrigarsi. Perché la Finanziaria è da fare, il sottogoverno da completare cercando di far contenti tutti gli alleati, che sembrano essere il primo grande problema da risolvere per la presidente del Consiglio. Come funziona il voto diGiorgiaterrà unprogrammatico, uguale siae al Senato, e a seguire ci sarà il ...

Il premier inizierà il suo discorso programmatico nell'Aula della Camera alle 11. Parlerà per circa un'ora, poi la seduta sarà sospesa per consetirle di raggiungere il Senato ...