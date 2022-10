L' agenda Draghi vuole scriverla lei? | Conte attacca Meloni

(Di martedì 25 ottobre 2022) "Il suo indirizzo economico potremmo sintetizzarlo come neoliberismo di ispirazione tecnocratica. E' un'impostazione che le consente di strizzare l'occhio alle istituzioni finanziarie anche internazionali e forse spiega l'opposizione morbida, a tratti compiacente con il governo uscente. Viene il dubbio: ma non è che alla fine l'?" Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe, in dichiarazione di voto sulla fiducia all'Esecutivo guidato da Giorgia.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Viene il dubbio: ma non è che alla fine l'vuole scriverla lei" Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte in dichiarazione di voto sulla fiducia all'Esecutivo guidato da Giorgia ......in nome della mera transizione energetica. In tale circostanza la forma è sostanza: cancellando l'ambiente dalla denominazione del Ministero, l'esecutivo lo ha di fatto cancellato dall'...AGI/Vista - "Il suo indirizzo economico potremmo sintetizzarlo come neoliberismo di ispirazione tecnocratica. E' un'impostazione che le consente di strizzare l'occhio alle istituzioni finanziarie anch ...A definire i contorni delle posizioni grilline, in replica al discorso programmatico di Giorgia Meloni a Montecitorio, è intervenuto direttamente Giuseppe Conte: "Ma non è che l'agenda Draghi la vuole ...