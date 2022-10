Agenzia ANSA

... come riporta Irna, parlando degliarrestati durante le dimostrazioni, in corso da oltre un mese in varie città dell', per Mahsa Amini, la 22enne morta dopo essere stata arrestata dalla ...... alla presenza di un portavoce ufficiale del governo, glihanno scandito slogan come: 'Non ... Come riferisce il sito legato all'opposizione "International", nella mattina di oggi raduni ... Iran, studenti che hanno manifestato saranno processati "Alcuni studenti sono stati rilasciati mentre altri, che erano attivi nelle rivolte e che soprattutto hanno legami con gruppi criminali, saranno messi a processo per avere agito contro il Paese". (ANS ...Oggi nella facoltà di Scienze Politiche dell'università di Roma La Sapienza erano attesi Capezzone e Fabio Roscani di Fratelli d'Italia.