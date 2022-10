Governo | Letta | ' congresso Pd sarà parte di nostra opposizione'

Adnkronos

"Saremo contrari al suo disegno presidenzialista". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico, nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia al. "L'intera coalizione di centrodestra è stata votata da un elettore su 4 degli aventi diritto, non avete la maggioranza dei ...: alla fiducia 'Un mese fa, oggi, si votava. Il fatto che un mese dopo ci sia ilè il segno evidente di chi ha vinto le elezioni e ha diritto a governare oggi', dice il segretario ... Governo, Letta: "Meloni non ci ha convinto" Sull’energia la linea di Meloni è in piena continuità col governo uscente, e non solo perché il dossier è nelle mani dell’ex ministro Cingolani. Meloni conferma la proroga di tutte le misure anti rinc ...Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Faremo fino in fondo il nostro lavoro di opposizione. Venerdì cominceremo il nostro congresso costituente, ma il nostro congresso costituente sarà parte dell’opposizione a ...