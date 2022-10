Emily Ratajkowski in Italia | la foto davanti a un Autogrill E i commenti sono fantastici | ' Ti offro un Camogli'

Vogue Italia

è una delle top model più desiderate al mondo. La sua bellezza sconvolgente e la sua sensualità capace di bucare l'obiettivo della telecamera l'hanno resa una celebrità a livello ...si è difesa dalle critiche sessiste che ha ricevuto per aver indossato un abito con una profonda scollatura, che in molti hanno ritenuto troppo " volgare ", per un evento del 2016. ... Emily Ratajkowski è bisessuale Un video TikTok e la storia con Brad Pitt Emily Ratajkowski è una delle top model più desiderate al mondo. La sua bellezza sconvolgente e la sua sensualità capace di bucare l'obiettivo della telecamera ...La top model, innamoratissima dell'Italia, ha condiviso con i suoi quasi 30 milioni di followers uno scatto destinato a diventare iconico ...