Dinamo Zagabria Milan 0-3 LIVE | goal di Giroud dal dischetto

(Di martedì 25 ottobre 2022) Al Maksimir, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maksimirsi sfidano nella quinta giornata dei gironi di Champions League. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? INIZIO PARTITA – Primo pallone giocato dalla formazione di casa. 4? PROBLEMI LIVAKOVIC – Problemi alla caviglia per il portiere della formazione croata. Dopo l’intervento dello staff medico, il calciatore sembra in grado di poter continuare a giocare. 8? GRANDE OCCASIONE– Grande intervento del portiere della formazione croata sul tacco di Olivierda pochi passi. ...

Al Maksimir, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maksimire Milan si sfidano nella quinta giornata dei gironi di Champions League. Sintesi...... Parte Tonali da calcio d'angolo, Rebic riceve sul dischetto del rigore, e viene murato dalla difesa croata 4': Cure mediche in corso per il portiere della, che si rialza e torna in ...Il Milan fa 3-0 in casa della Dinamo Zagabria al Maksimir. Al 59' Ljubicic atterra Tonali in area e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Giroud che batte Livakovic e fa 3-0.Il Milan trova il raddoppio al Maksimir contro la Dinamo Zagabria. Al 49' azione insistita di Leao che taglia la difesa croata, vince qualche rimpallo e poi batte Livakovic. Secondo gol in Champions p ...