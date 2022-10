Come vedere tutte ma proprio tutte le partite di Champions League

Leggi su gqitalia

(Di martedì 25 ottobre 2022) Mancano solo due settimane alla fine della fase a gironi della2022/2023, e tutto è ancora da decidere. La situazione per le italiane in lizza per accedere alle fasi finali della coppa non è tra le più semplici. La Juventus di Allegri, in particolare, non può più concedersi passi falsi: alle 21 di questa sera dovrà giocarsi il tutto e per tutto nella trasferta in casa del Benfica, per poter restare aggrappata al sogno qualificazione. Sfida importante, alla stessa ora, anche per il Milan, che reduce dalla sconfitta di San Siro con il Chelsea dovrà vedersela con il Dinamo Zagabria nella speranza di risalire la classifica del Gruppo E. Domani, invece, sarà l'Inter ad aprire le danze del mercoledì, alle 18.45, con la sfida contro un Viktoria Pilzen ancora a zero punti. Mentre alle 21, l'appuntamento è con Napoli-Rangers: i ragazzi di ...