Vipponi allo scoperto I concorrenti del GF VIP 7 svelano le loro simpatie

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Una notte, quella appena trascorsa al Grande Fratello Vip 7, dedita alle confessioni e al mettere in evidenza quali sono i‘simpatici’ e quelli ‘antipatici’. Confidenze che nascono dopo alcune settimane di convivenza che portano, tra i coinquilini della casa più spiata d’Italia, a rivelarsi chi sono le persone apiù affini e quelle meno. Protagonisti di queste rivelazioni sono stati: Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro, ecco cosa si son detti. Le confessioni di Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro Come dicevamo prima, all’interno di una convivenza che vede assieme un gruppo numeroso di coinquilini, appare normale che nascono delle amicizie e, quindi, dellee, di conseguenza, delle antipatie. A tal proposito, riuniti in giardino, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi e ...

