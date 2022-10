UE | approvazione finale per il caricatore unico USB - C

Lunedì 24 ottobre il Consiglio dell'Unione Europea UE ha dato l'alla direttiva comune sul caricatore USB - C unico o universale. Ciò significa che nel 2024 la porta USB - C diventerà obbligatoria per tutta la gamma di dispositivi elettronici ...... l'offerta prevede un anticipo di 3785 euro, 35 rate mensili da 199 euro e una ratadi 9455,... non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è salvoda parte di Banca PSA Italia.Lunedì 24 ottobre il Consiglio dell’Unione Europea UE ha dato l’approvazione finale alla direttiva comune sul caricatore USB-C unico o universale. Ciò significa che nel 2024 la porta USB-C diventerà o ...Quattro degli attuali sette membri del Comitato permanente del Politburo uscente sono stati esclusi dal nuovo Comitato centrale del Partito comunista cinese: si tratta del premier di Keqiang, di Li Zh ...