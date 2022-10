Libero Tv

Nel paese di Babbo Nataleboreale la notte del 22 ottobre. Il cielo della cittadina finlandese si è tinto di molti colori e anche di rosso. Secondo gli abitanti del posto l'boreale rossa visibile a ......all'impegno e alle doti delle quattro talentuose atlete che si sono esibite nella... Beatrice Azzari,Gherardi, Vittoria Vaccari e Dafne Borghi. Le atlete hanno deciso di credere ... Spettacolare aurora boreale a Rovaniemi in Finlandia La Lapponia svedese è un altro luogo visitatissimo per vedere l’aurora boreale. Verso settembre, lo spettacolare fenomeno luminoso inizia a essere visibile nella parte più settentrionale del Paese, a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...