Sigarette e valori bollati | niente obbligo di Pos per i tabaccai

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – Isaranno esentati dall’di accettare pagamenti con carta di credito per quanto riguarda tabacchi e. La novità arriva da T2000, l’appuntamento dedicato aiorganizzato dalla FIT (Federazione Italiana) che ieri ha fatto tappa a Catania. Il dottor Luigi Liberatore dell’ADM Sicilia – riporta l’agenzia Agimeg – ha infatti annunciato che il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna ha completato l’istruttoria propedeutica all’esenzione per idall’di accettare pagamenti con carta di credito appunto per quanto riguarda tabacchi e. A breve quindi sarà pubblicata la relativa determina. L'articolo proviene ...

... Marcello Minenna , ha annunciato che "i tabaccai saranno esentati dall'obbligo di accettare pagamenti con carta di credito per quanto riguarda i tabacchi ed ibollati". La dichiarazione, ...... e porta la firma del direttore generale Marcello Minenna, che in una determinazione citata dall'agenzia Dire afferma: 'I rivenditori di generi di monopolio, dipostali ebollati, non ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La decisione, adottata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riguarderà solo i pagamenti di generi di monopolio, valori postali e valori bollati ...