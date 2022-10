Probabili formazioni Cremonese-Udinese | dodicesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ledi, match delladi. Le due squadre si sfideranno alle 15:00 di domenica 30 ottobre nella cornice della Dacia Arena. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Le due squadre cercano punti cruciali. Quali saranno le scelte di Alvini e Sottil? Scopriamolo insieme nel corso di questa settimana, Sportface.it vi offrirà gli aggiornamenti e le news di formazione.– Becao torna dalla squalifica, ma va valutato a causa di un risentimento muscolare. Beto e Deulofeu si candidano dal 1? in attacco. Pereyra e Udogie sulle ...